Atletica | Meeting Trieste | Tamberi si ferma a 2 15 | Tortu corre 10 14 ventoso | bene Bogliolo

Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu erano gli uomini più attesi del Meeting di Trieste. Il Campione Olimpico di salto in alto non è riuscito a decollare, fermandosi a un modesto 2.15 metri e poi commettendo un errore a 2.20 e due sbagli a 2.23. Il marchigiano ha pagato il forte vento e ha fatto un passo indietro rispetto al 2.25 saltato sabato scorso a Birmingham, l'avvio stagionale non è certo dei migliori per il ribattezzato Gimbo, ma c'è il tempo per rimediare in vista dei Mondiali. Il Campione Olimpico della 4×100 ha invece corso i 100 metri in un buon 10.14, ma sfruttando un vento favorevole oltre i limiti consentiti (+2,4 m/s), riuscendo a vincere la gara davanti al quotato ivoriano Arthur Cissé (10.19). Luminosa Bogliolo si impone sui 100 ostacoli senza però scendere sotto i 13 ...

TgrRaiFVG : Meeting Atletica, a Trieste l'oro olimpico Tortu vince con 10?14 ventoso. Nel salto in alto, polemico Tamberi che c… - sdaneo : RT @atleticaitalia: ?? BELLÒ 2:00.39! ???? Vittoria e primato personale negli 800 per Elena Bellò al meeting di #Oordegem in Belgio! Si migli… - atleticaitalia : ?? BELLÒ 2:00.39! ???? Vittoria e primato personale negli 800 per Elena Bellò al meeting di #Oordegem in Belgio! Si m… - JustSportsTweet : RT @atleticaitalia: VIDEO | La vittoria di Filippo Tortu in rimonta al Triveneto Meeting di Trieste: 10.14 ventoso (+2.4) nei 100 metri #a… - FilippoTortu : RT @atleticaitalia: VIDEO | La vittoria di Filippo Tortu in rimonta al Triveneto Meeting di Trieste: 10.14 ventoso (+2.4) nei 100 metri #a… -