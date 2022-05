Atletica, Diamond League: Vallortigara quinta ad Eugene con 1,90 (Di sabato 28 maggio 2022) La terza tappa della Wanda Diamond League, il Prefontaine Classic, andrà in scena ad Eugene. Nell’anteprima di quest’evento a causa del forte rischio pioggia, Elena Vallortigara ha chiuso al quinto posto con la misura di 1,90. L’azzurra purtroppo non è riuscita a saltare 1,93, commettendo tre errori. I suoi prossimi appuntamenti saranno la appa di Diamond League a Rabat (Marocco) il 5 giugno e con la tappa Continental Gold di Turku (Finlandia) il 14 giugno. L’oro è andato all’ucraina Mahuchikh, che ha stabilito la prestazione mondiale dell’anno outdoor saltando 2.00. Seconda l’americana Cummingham, terza la kazaka Dubovitskaya. Ottava piazza invece per l’azzurra Daisy Osakue, che nel disco ha totalizzato la misura di 58,60. Ad imporsi è stata invece l’oro olimpico Valarie Allman con ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) La terza tappa della Wanda, il Prefontaine Classic, andrà in scena ad. Nell’anteprima di quest’evento a causa del forte rischio pioggia, Elenaha chiuso al quinto posto con la misura di 1,90. L’azzurra purtroppo non è riuscita a saltare 1,93, commettendo tre errori. I suoi prossimi appuntamenti saranno la appa dia Rabat (Marocco) il 5 giugno e con la tappa Continental Gold di Turku (Finlandia) il 14 giugno. L’oro è andato all’ucraina Mahuchikh, che ha stabilito la prestazione mondiale dell’anno outdoor saltando 2.00. Seconda l’americana Cummingham, terza la kazaka Dubovitskaya. Ottava piazza invece per l’azzurra Daisy Osakue, che nel disco ha totalizzato la misura di 58,60. Ad imporsi è stata invece l’oro olimpico Valarie Allman con ...

Advertising

Turismoromaweb : Le stelle dell’atletica mondiale e i campioni azzurri tornano a sfidarsi allo Stadio Olimpico il 9 giugno per il Go… - Nicola89144151 : Atletica, Diamond League - Eugene (aggiornato): Domani alle 22:00 in diretta su Sky Sport Arena (Roggero e Baldini… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Eugene 2022 in DIRETTA: sfida stellare nei 100 metri (senza Jacobs). C’è Gaia Sabbatin… - sportli26181512 : Diamond League, il meeting di Eugene stasera live su Sky: Appuntamento a Eugene (Oregon, Stati Uniti) per il Prefon… - MaxArena2 : RT @matteo_pelli: Questo weekend tra LA1 e LA2 semifinali e finale del campionato del mondo di hockey Giro d’Italia motomondiale F1 da Mont… -