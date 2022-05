Atletica, Diamond League: Caironi e Contrafatto firmano la doppietta azzurra nei 100 metri (Di sabato 28 maggio 2022) E’ doppietta azzurra a Eugene. Nei 100 metri della categoria T63 riservata agli atleti con arti inferiori amputati, nell’ambito del ‘Prefontaine Classic‘, tappa della Diamond League di Atletica leggera, Martina Caironi e Monica Graziana Contrafatto chiudono rispettivamente in prima e seconda posizione; la pluricampionessa olimpica e mondiale ha fermato il crono su 14?02, mentre la compagnia ha chiuso in 14?59. Terzo porto per l’olandese Fleur Elise Schouten (15?96). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) E’a Eugene. Nei 100della categoria T63 riservata agli atleti con arti inferiori amputati, nell’ambito del ‘Prefontaine Classic‘, tappa delladileggera, Martinae Monica Grazianachiudono rispettivamente in prima e seconda posizione; la pluricampionessa olimpica e mondiale ha fermato il crono su 14?02, mentre la compagnia ha chiuso in 14?59. Terzo porto per l’olandese Fleur Elise Schouten (15?96). SportFace.

