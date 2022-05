Atletica, Coppa Europa: soddisfazioni azzurre nei 10 mila metri, Arnaudo firma primato U23 (Di sabato 28 maggio 2022) Anna Arnaudo firma la migliore prestazione italiana under 23 Coppa Europa dei 10.000 metri. La piemontese ha chiuso la sua corsa in 32:09.54, battendo il 32:38.96 stabilito da Allison Rabour il 29 agosto del 1989 a Duisburg, in Germania. La 21enne chiude in settima posizione, timbrando lo standard per gli Europei di Monaco di Baviera (fissato a 32:20.00), ma alle sue spalle c’è un netto miglioramento anche di Giovanna Epis con il dodicesimo posto in 32:34.01 che cancella il personale di 32:59.16 realizzato tre anni fa dalla maratoneta veneziana. Nella serie B, terza la vicentina Rebecca Lonedo che riscrive il suo primato con 33:15.86 togliendo una dozzina di secondi al proprio limite, cresce anche la piemontese Giovanna Selva, undicesima in 33:47.41, mentre Gaia Colli è stata ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Annala migliore prestazione italiana under 23dei 10.000. La piemontese ha chiuso la sua corsa in 32:09.54, battendo il 32:38.96 stabilito da Allison Rabour il 29 agosto del 1989 a Duisburg, in Germania. La 21enne chiude in settima posizione, timbrando lo standard per gli Europei di Monaco di Baviera (fissato a 32:20.00), ma alle sue spalle c’è un netto miglioramento anche di Giovanna Epis con il dodicesimo posto in 32:34.01 che cancella il personale di 32:59.16 realizzato tre anni fa dalla maratoneta veneziana. Nella serie B, terza la vicentina Rebecca Lonedo che riscrive il suocon 33:15.86 togliendo una dozzina di secondi al proprio limite, cresce anche la piemontese Giovanna Selva, undicesima in 33:47.41, mentre Gaia Colli è stata ...

