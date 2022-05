Atalanta, Percassi: “Il nuovo direttore sportivo è Tony D’Amico” (Di sabato 28 maggio 2022) Ecco le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che ha ufficializzato l’ingaggio dell’ormai ex ds dell’Hellas Verona, Tony D’Amico: “Posso confermare che il nuovo direttore sportivo è Tony D’Amico e ribadire che stiamo lavorando a testa bassa per un’Atalanta forte e competitiva. Lavorerà fianco a fianco con Lee Congerton, responsabile dello sviluppo internazionale dall’area sport. Preciso che su Sartori la scelta è solo della società. Zamagna resta, Migliaccio pure, Fausto Vinti seguirà Giovanni perché è un suo collaboratore storico. Ci lasciamo bene con grande rispetto. Il mio obiettivo è vendergli un giocatore, quindi lo avverto di non fare il Sartori con me. Le nostre vendite sono sempre ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Ecco le parole di Luca, amministratore delegato dell’, che ha ufficializzato l’ingaggio dell’ormai ex ds dell’Hellas Verona,: “Posso confermare che ile ribadire che stiamo lavorando a testa bassa per un’forte e competitiva. Lavorerà fianco a fianco con Lee Congerton, responsabile dello sviluppo internazionale dall’area sport. Preciso che su Sartori la scelta è solo della società. Zamagna resta, Migliaccio pure, Fausto Vinti seguirà Giovanni perché è un suo collaboratore storico. Ci lasciamo bene con grande rispetto. Il mio obiettivo è vendergli un giocatore, quindi lo avverto di non fare il Sartori con me. Le nostre vendite sono sempre ...

Advertising

cmdotcom : Atalanta, addio a Sartori: 'Luca Percassi è il più grande venditore della storia. Con Gasperini caratteri diversi,… - sportli26181512 : Atalanta, addio a Sartori: 'Luca Percassi è il più grande venditore della storia. Con Gasperini caratteri diversi,… - SmallBlackBlue : RT @PrimaiTulipani: Domani Sartori saluterà definitivamente L'Atalanta dopo otto anni di collaborazione con la famiglia Percassi non so chi… - zazoomblog : Luca Percassi: “Errori gravissimi contro di noi. Vogliamo bene all’Atalanta negli Usa per renderla più forte” -… - PrimaiTulipani : Domani Sartori saluterà definitivamente L'Atalanta dopo otto anni di collaborazione con la famiglia Percassi non so… -