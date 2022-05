Atalanta | amichevole estiva contro il Newcastle degli sceicchi

(Di sabato 28 maggio 2022) L’ha annunciato un’il prossimo 29 lugliogli inglesi delUnited, a St.James’ Park ore 19.45 locali. Una sfida prestigiosa – in uno stadio dal grande fascino e da oltre 52mila spettatori – che cade nell’anno del 130° anniversario della fondazione dei Magpies, undicesimi nell’ultima Premier League e vincitori di quattro titoli nazionali, sei FA Cup, una FA Charity Shield e una Coppa delle Fiere. Lo scorso ottobre la squadra è diventata di proprietà del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. Il fondo, secondo quanto riportato da diversi media, possiede una ricchezza netta di oltre 430 miliardi di euro, vale a dire 13 volte tanto quella di dello sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, e addirittura 50 volte più ricco di Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Per ...

