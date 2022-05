Assegno unico figli: rischio Isee a pagamento da giugno (Di sabato 28 maggio 2022) Ad oggi per ricevere l’Assegno unico e universale per i figli c’è bisogno della presentazione dell’Isee. Il documento consente di calcolare l’importo preciso che spetta a ogni richiedente sulla base della situazione economica. Diversamente, senza Isee, si avranno solo 50 euro di contributo. Ma cosa potrebbe accadere secondo l’allarme lanciato dai caf? La compilazione dell’Isee L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 28 maggio 2022) Ad oggi per ricevere l’e universale per ic’è bisogno della presentazione dell’. Il documento consente di calcolare l’importo preciso che spetta a ogni richiedente sulla base della situazione economica. Diversamente, senza, si avranno solo 50 euro di contributo. Ma cosa potrebbe accadere secondo l’allarme lanciato dai caf? La compilazione dell’L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

