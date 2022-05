ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2022: VINCE DOMENICA IN SHOW (19,1%), ISOLA DEI FAMOSI (18,3%), QUARTO GRADO (8,1%), NCIS (5,6%), GIRO D’ITALIA (12,4%+22,3%) (Di sabato 28 maggio 2022) Mara Venier e Alessia Marcuzzi ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2022 ·Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – 659 14.81Tg1 – 955 20.57UnoMattina – 622 15.81Storie Italiane – 725 18.75Storie Italiane – 861 17.02È Sempre Mezzogiorno – 1646 17.58Tg1 – 3100 25.07Oggi è un Altro Giorno – 1518 13.33Paradiso delle Signore (R) – 1385 14.51Tg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1350 16.41Vita in Diretta – 1629 19.06L’Eredità – 2405 23.09L’Eredità – 2602 26.96Tg1 – 4057 25.33Soliti Ignoti – 4357 24.05DOMENICA In SHOW – 2928 19.10 x x xTv7 – 411 6.87 Prima Pagina – xTg5 – 1054 22.78Mattino 5 News – 871 21.34Mattino 5 News – 752 19.67Forum – 1393 20.19Tg5 – 2516 21.72Beautiful – 2328 18.81Una Vita – 2349 19.30UeD – 2836 26.16 + 2320 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 28 maggio 2022) Mara Venier e Alessia MarcuzziTV 27·Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – 659 14.81Tg1 – 955 20.57UnoMattina – 622 15.81Storie Italiane – 725 18.75Storie Italiane – 861 17.02È Sempre Mezzogiorno – 1646 17.58Tg1 – 3100 25.07Oggi è un Altro Giorno – 1518 13.33Paradiso delle Signore (R) – 1385 14.51Tg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1350 16.41Vita in Diretta – 1629 19.06L’Eredità – 2405 23.09L’Eredità – 2602 26.96Tg1 – 4057 25.33Soliti Ignoti – 4357 24.05In– 2928 19.10 x x xTv7 – 411 6.87 Prima Pagina – xTg5 – 1054 22.78Mattino 5 News – 871 21.34Mattino 5 News – 752 19.67Forum – 1393 20.19Tg5 – 2516 21.72Beautiful – 2328 18.81Una Vita – 2349 19.30UeD – 2836 26.16 + 2320 ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 27 maggio 2022 - #Ascolti #Venerdì #maggio - fabiofabbretti : #DomenicaInShow (2,9 mln - 19.1%) batte L'#Isola (2,2 mln - 18.3%) - Mattiabuonocore : Bene Domenica In Show che vince col 19.1% e 2,9 milioni #ascoltitv - bubinoblog : #ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2022: DOMENICA IN SHOW, ISOLA DEI FAMOSI, QUARTO GRADO, NCIS, GIRO D'ITALIA - zazoomblog : Ascolti Tv venerdì 27 maggio 2022: L’Isola dei Famosi Domenica In Show Fratelli di Crozza Propaganda Live dati Audi… -