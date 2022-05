Ascolti tv 27 maggio 2022: la festa e gli amici di Mara Venier battono Ilary Blasi e i naufraghi. Poi arrivano Nuzzi ed il film di Italia1 (Di sabato 28 maggio 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,357 milioni di spettatori con il 24,05%. Tg1 4,057 milioni di spettatori e 25,33%. Su Canale5 Tg5 3,479 milioni e 21,34%, Striscia la Notizia a 3,122 milioni e 17,2%. Al pomeriggio al 22,3% la tappa di salita del Giro d’Italia su Rai2 Ilary contro Mara. Reality vs. intrattenimento tipico Rai. Senza il disturbo del calcio, venerdì 27 maggio del 2022 si è tenuta in serata una sfida televisiva inedita solo per i protagonisti chiamati in causa. Su Rai1 è andata in onda Domenica In Show, una sorta di festa per i trenta anni di carriera televisiva di Mara Venier. Canale 5 ha come in precedenza proposto l’Isola dei Famosi. Gli altri? Con I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove, c’è stato più spazio per ... Leggi su tvzoom (Di sabato 28 maggio 2022)al top: Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,357 milioni di spettatori con il 24,05%. Tg1 4,057 milioni di spettatori e 25,33%. Su Canale5 Tg5 3,479 milioni e 21,34%, Striscia la Notizia a 3,122 milioni e 17,2%. Al pomeriggio al 22,3% la tappa di salita del Giro d’Italia su Rai2contro. Reality vs. intrattenimento tipico Rai. Senza il disturbo del calcio, venerdì 27delsi è tenuta in serata una sfida televisiva inedita solo per i protagonisti chiamati in causa. Su Rai1 è andata in onda Domenica In Show, una sorta diper i trenta anni di carriera televisiva di. Canale 5 ha come in precedenza proposto l’Isola dei Famosi. Gli altri? Con I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove, c’è stato più spazio per ...

