Arriva il podcast di Libero. Il quotidiano ora si ascolta: la novità dall'1 giugno con Alessandro Sallusti (Di sabato 28 maggio 2022) Si insinueranno nei vostri salotti, nei tinelli, dai cruscotti della vostra auto affaticata, nel traffico, all'ora di punta. «Dicono che tre minuti sia il tempo giusto per fare due cose: la prima è quella di prendere una giusta decisione, in meno si rischia di essere avventati, di più significa che cuore e cervello non sono allineati. La seconda è esprimere un'idea. Se non ci riesci in 3 minuti non te ne basteranno 300 per farti capire». Quando, nello spot che circolerà in questi giorni, sentirete le suddette parole- profonde e dal rotacismo invincibile - di Sandro Sallusti il quale, citando il fulcro del pensiero liberale, vi spiegherà che «lavoce dà un'anima alle parole»; be' in quel preciso istante, avrete la consapevolezza di quanto questo giornale sia davvero Libero di contribuire in ogni forma, appunto, al Libero traffico delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Si insinueranno nei vostri salotti, nei tinelli, dai cruscotti della vostra auto affaticata, nel traffico, all'ora di punta. «Dicono che tre minuti sia il tempo giusto per fare due cose: la prima è quella di prendere una giusta decisione, in meno si rischia di essere avventati, di più significa che cuore e cervello non sono allineati. La seconda è esprimere un'idea. Se non ci riesci in 3 minuti non te ne basteranno 300 per farti capire». Quando, nello spot che circolerà in questi giorni, sentirete le suddette parole- profonde e dal rotacismo invincibile - di Sandroil quale, citando il fulcro del pensiero liberale, vi spiegherà che «lavoce dà un'anima alle parole»; be' in quel preciso istante, avrete la consapevolezza di quanto questo giornale sia davverodi contribuire in ogni forma, appunto, altraffico delle ...

