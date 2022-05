Arriva il bonus per lo psicologo. Stanziati 10 milioni, ma dipenderà tutto dall'Isee (Di sabato 28 maggio 2022) «Ho firmato oggi il decreto che attiva il «bonus psicologico» finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro». È l'annuncio scritto su Facebook dal ministro della Salute Roberto Speranza. «Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo». Il decreto è finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro per il 2022 e prevede un contributo economico («beneficio») per le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso gli psicologi ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) «Ho firmato oggi il decreto che attiva il «psicologico» finanziato dal Parlamento con 10di euro». È l'annuncio scritto su Facebook dal ministro della Salute Roberto Speranza. «Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha unfino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo». Il decreto è finanziato dal Parlamento con 10di euro per il 2022 e prevede un contributo economico («beneficio») per le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso gli psicologi ...

