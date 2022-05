Armi nucleari, è passata sotto silenzio una buona notizia che arriva dalla Camera (Di sabato 28 maggio 2022) di Giovanni Casciaro In questo periodo i media hanno puntato tutta l’attenzione sullo svolgimento del conflitto in Ucraina, gli orrori della guerra, il rischio di un suo evolversi incontrollato e di un possibile uso delle Armi nucleari. In questo contesto ha trovato poco spazio una notizia positiva, riferita al nucleare: di recente la Commissione Esteri della Camera ha approvato, con il solo voto contrario di Fratelli d’Italia, una risoluzione in cui chiede al governo di realizzare atti concreti di avvicinamento al Trattato di Proibizione delle Armi nucleari (TPNW). Il trattato è il primo strumento giuridico internazionale che dichiara illegali le Armi nucleari, estende quanto già sancito per le altre Armi di distruzione di massa. Ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) di Giovanni Casciaro In questo periodo i media hanno puntato tutta l’attenzione sullo svolgimento del conflitto in Ucraina, gli orrori della guerra, il rischio di un suo evolversi incontrollato e di un possibile uso delle. In questo contesto ha trovato poco spazio unapositiva, riferita al nucleare: di recente la Commissione Esteri dellaha approvato, con il solo voto contrario di Fratelli d’Italia, una risoluzione in cui chiede al governo di realizzare atti concreti di avvicinamento al Trattato di Proibizione delle(TPNW). Il trattato è il primo strumento giuridico internazionale che dichiara illegali le, estende quanto già sancito per le altredi distruzione di massa. Ne ...

Advertising

martaottaviani : 10/ con costanza dichiarazioni conflittuali e minaccia il mondo (quindi, anche la Russia) con armi nucleari. Oggi,… - fanpage : 'Più fondi alla ricerca e meno alle armi. Tagliare le spese militari e mettere al bando le armi nucleari'. Il profe… - fanpage : 'Per quanto riguarda le spese militari penso che, anche nell’attuale situazione, sia fondamentale una loro sostanzi… - OvileItalia : RT @ilfattoblog: Le organizzazioni Senzatomica e Rete italiana Pace e Disarmo hanno espresso grande soddisfazione per questo passo positivo… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Le organizzazioni Senzatomica e Rete italiana Pace e Disarmo hanno espresso grande soddisfazione per questo passo positivo… -