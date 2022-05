Arisa e Vito Coppola si sono (di nuovo) lasciati, c’entra una ballerina di Ballando con le stelle (Di sabato 28 maggio 2022) Finita la storia tra Arisa e Vito Coppola Tra Arisa e Vito Coppola è un continuo tira e molla a quanto pare. Sì perché arriva la notizia che i due si sarebbero nuovamente lasciati. È già la seconda volta nel giro di pochi mesi. I due si sono conosciuti a Ballando con le stelle, programma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 28 maggio 2022) Finita la storia traTraè un continuo tira e molla a quanto pare. Sì perché arriva la notizia che i due si sarebbero nuovamente. È già la seconda volta nel giro di pochi mesi. I due siconosciuti acon le, programma L'articolo proviene da Novella 2000.

Franca37409354 : @Danyser9 @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Ma erano così belli insieme non riesco a capacitarmi di questa separazione - Franca37409354 : @Carlii_CB @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Non riesco a credere che sia tutto finito io li vedevo bene insieme 'pecc… - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, è ancora rottura? La cantante lo ha “cancellato” così - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, il gesto non lascia dubbi: la cantante prende le distanze - Franca37409354 : @Carlii_CB @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Hanno di nuovo litigato? Non è possibile sembrano innamorati pazzi e poi ..... -