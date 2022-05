Arbitri, tutti gli errori decisivi che hanno falsato il campionato di serie A (Di sabato 28 maggio 2022) errori decisivi degli Arbitri che hanno inciso sul campionato di serie A e sia sulla corsa scudetto che sulla lotta salvezza. Gli errori degli Arbitri hanno condizionato 87, su 380, partite di serie A. Tanti gli errori arbitrali che hanno sconvolto la stagione agonistica. In questo focus abbiamo preso in esame solo le gare condizionate nel risultato finale. Ce ne sono altre che solo la sorte, o la bravura delle squadre penalizzate, ha riparato all’errore arbitrale. Sono da esempio Napoli – Sampdoria, 1 – 0 (Di Bello alla XXI), Bologna – Napoli, 0 – 2, (Marinelli alla XXII) e Lazio – Napoli, 1 – 2, (ancora Di Bello alla XXVII). Nella zona d’alta classifica il Napoli ci ha rimesso ... Leggi su napolipiu (Di sabato 28 maggio 2022)deglicheinciso suldiA e sia sulla corsa scudetto che sulla lotta salvezza. Glideglicondizionato 87, su 380, partite diA. Tanti gliarbitrali chesconvolto la stagione agonistica. In questo focus abbiamo preso in esame solo le gare condizionate nel risultato finale. Ce ne sono altre che solo la sorte, o la bravura delle squadre penalizzate, ha riparato all’errore arbitrale. Sono da esempio Napoli – Sampdoria, 1 – 0 (Di Bello alla XXI), Bologna – Napoli, 0 – 2, (Marinelli alla XXII) e Lazio – Napoli, 1 – 2, (ancora Di Bello alla XXVII). Nella zona d’alta classifica il Napoli ci ha rimesso ...

