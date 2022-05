Anniversario piazza della Loggia, Mattarella “Terrorismi sconfitti” (Di sabato 28 maggio 2022) “L'ordigno che la mattina del 28 maggio 1974 venne fatto esplodere in piazza della Loggia doveva uccidere, seminare paura, intimorire le forze democratiche. Era un anello di quella catena nera del terrore che pretendeva di minacciare la convivenza civile e i diritti costituzionali, insanguinando l'Italia. Brescia e il Paese intero risposero con fermezza e unità, opposero la solidarietà di popolo alla disumanità dei terroristi. La coscienza civile e la maturità delle principali forze sociali, sindacali, politiche, fecero argine in difesa della nostra democrazia e della nostra civiltà. Il cammino della Repubblica è potuto proseguire nella affermazione dei propri valori, delle conquiste raggiunte, della partecipazione. I Terrorismi sono stati tutti ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) “L'ordigno che la mattina del 28 maggio 1974 venne fatto esplodere indoveva uccidere, seminare paura, intimorire le forze democratiche. Era un anello di quella catena nera del terrore che pretendeva di minacciare la convivenza civile e i diritti costituzionali, insanguinando l'Italia. Brescia e il Paese intero risposero con fermezza e unità, opposero la solidarietà di popolo alla disumanità dei terroristi. La coscienza civile e la maturità delle principali forze sociali, sindacali, politiche, fecero argine in difesanostra democrazia enostra civiltà. Il camminoRepubblica è potuto proseguire nella affermazione dei propri valori, delle conquiste raggiunte,partecipazione. Isono stati tutti ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Anniversario piazza della Loggia, Mattarella “Terrorismi sconfitti” -… - GiorgioLanfredi : RT @giusnico19511: Ricorre l'anniversario della strage di piazza della loggia a Brescia per colpa dei fascisti, che ha provocato MORTI, FER… - Italpress : Anniversario piazza della loggia, Mattarella “terrorismi sconfitti” - giusnico19511 : Ricorre l'anniversario della strage di piazza della loggia a Brescia per colpa dei fascisti, che ha provocato MORTI… - psymonic : So che questo tweet verrà preso per filo #putin come tutto in questo periodo di #Zelensky tudine, però i media sono… -