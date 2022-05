Anna Politkovskaja e i luoghi comuni del pacifismo antiamericano (Di sabato 28 maggio 2022) Cosa ci faceva Anna Politkovskaja, il 16 agosto del 2001, in un fiordo norvegese, anzi per la precisione nel cimitero di un fiordo? La risposta è incisa sulla lapide davanti alla quale si ferma in raccoglimento, insieme a una vecchia del luogo: «Dod Tsjetsjenia. 17.12.1996». «Morta in Cecenia». «Ingeborg Foss, infermiera norvegese di quarantadue anni residente a Molde e che da Molde – placida cittadina sull’Atlantico – era partita il 4 dicembre del 1996, è morta a Starye Atagi, Cecenia, il 17 dello stesso mese, nell’ospedale che aveva messo in piedi con altri cinque fra dottori e infermiere. Dopo dieci giorni di missione con la Croce Rossa». Ingeborg, racconta la madre Sigrid, ottantaduenne, era già stata in Nicaragua e in Pakistan. Quando le hanno chiesto di andare in Bosnia ha rifiutato, «Non posso. Mia madre è anziana». Per la Cecenia invece ha ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) Cosa ci faceva, il 16 agosto del 2001, in un fiordo norvegese, anzi per la precisione nel cimitero di un fiordo? La risposta è incisa sulla lapide davanti alla quale si ferma in raccoglimento, insieme a una vecchia del luogo: «Dod Tsjetsjenia. 17.12.1996». «Morta in Cecenia». «Ingeborg Foss, infermiera norvegese di quarantadue anni residente a Molde e che da Molde – placida cittadina sull’Atlantico – era partita il 4 dicembre del 1996, è morta a Starye Atagi, Cecenia, il 17 dello stesso mese, nell’ospedale che aveva messo in piedi con altri cinque fra dottori e infermiere. Dopo dieci giorni di missione con la Croce Rossa». Ingeborg, racconta la madre Sigrid, ottantaduenne, era già stata in Nicaragua e in Pakistan. Quando le hanno chiesto di andare in Bosnia ha rifiutato, «Non posso. Mia madre è anziana». Per la Cecenia invece ha ...

