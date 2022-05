Ancelotti nella storia, il Real Madrid vince la Champions League, battuto il Liverpool (Di sabato 28 maggio 2022) Il Real Madrid vince la finale di Champions League contro il Liverpool, quarto trionfo in questa competizione per Carlo Ancelotti. La partita Liverpool-Real Madrid è cominciata con 36 minuti di ritardo a causa del caos all’esterno dello Stade de France, dove alcuni tifosi inglesi hanno cercato di entrare pur senza aver il biglietto. Dopo aver riportato la calma, la partita ha visto il Liverpool avere maggiormente il controllo del gioco e nel primo tempo colpisce anche un palo con Mané, mentre il Real Madrid si vede annullare un gol di Benzema, con l’utilizzo del Var, per fuorigioco molto dubbio. Liverpool 0-1 Real ... Leggi su napolipiu (Di sabato 28 maggio 2022) Illa finale dicontro il, quarto trionfo in questa competizione per Carlo. La partitaè cominciata con 36 minuti di ritardo a causa del caos all’esterno dello Stade de France, dove alcuni tifosi inglesi hanno cercato di entrare pur senza aver il biglietto. Dopo aver riportato la calma, la partita ha visto ilavere maggiormente il controllo del gioco e nel primo tempo colpisce anche un palo con Mané, mentre ilsi vede annullare un gol di Benzema, con l’utilizzo del Var, per fuorigioco molto dubbio.0-1...

