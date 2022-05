Ancelotti | “Ho vinto 4 Champions League | sono stato bravo…”

Advertising

gippu1 : Carlo #Ancelotti è il primo allenatore a vincere 4 #Champions, è il primo a vincerla in tre decenni diversi (2003-2… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - gippu1 : Tutti gli allenatori italiani che hanno vinto un trofeo in questa stagione sono nati in Emilia: Carlo Ancelotti (Re… - antocarboni91 : Ha eliminato le squadre più forti d’Europa senza mollare mai, ha vinto senza cercare scienza e rivoluzioni calcisti… - Kokodewa7890 : @leleadani scusa mi puoi spiegare perché Ancelotti ha vinto la champions senza fare un'azione con più di 3 passaggi… -

... nella stagione in cui ha conquistato un altro primato - quello di unico allenatore della storia ad averi 5 più importanti campionati europei Carloè nella storia - di nuovo. Il ......Madrid hala Champions League 2021 - '22 battendo in finale il Liverpool per 1 - 0 a Parigi. Gol di Vinicius Junior al 14' st. Per le 'merengues' è il 14/o titolo europeo, per Carloè ...L'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha parlato subito dopo la vittoria della Champions League contro il Liverpool per 0-1. Ecco le sue parole.(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2021-'22 battendo in finale il Liverpool per 1-0 a Parigi. Gol di Vinicius Junior al 14' st. Per le 'merengues' è il 14/o titolo ...