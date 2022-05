Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions, il Real Madrid è campione! (Di sabato 28 maggio 2022) Sono quattordici per il Real Madrid. Quattordici Champions League, fa impressione solo scriverla, una cosa del genere. Carlo Ancelotti è di nuovo il re di Parigi, come ai tempi del Psg... ma il suo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) Sono quattordici per il. QuattordiciLeague, fa impressione solo scriverla, una cosa del genere. Carloè di nuovo il re di Parigi,ai tempi del Psg... ma il suo ...

Advertising

Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - Lele070814 : RT @AloBrasil1974: Davide Ancelotti su Sky: “Noi amiamo questo club come amiamo il Milan” - mcuheartx : GRANDISSIMO DAVIDE ANCELOTTI VECCHIO CUORE ROSSONERO “il real è una squadra che portiamo nel cuore, così come il milan” GRANDE CUORE - fedecaccy : @missgeo__ E chi se le scorda quelle partite. Forse solo gli ottavi col Chelsea con Mazzari furono emozionanti come quelle con Ancelotti - chiaracm__ : 'cosa vi ha spinto a tornare qui a Madrid?' davide ancelotti:'ci ha spinti il fatto che amiamo questo club così come amiamo il milan' ? -