Alla Star Games la Coppa Disciplina. De Caro: "Oltre ogni aspettativa"

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Poteva essere l'anno dell'esplosione, quello nel quale lasciare un segno nell'intera stagione, vincendo tutto ciò che era possibile. La Star Games Benevento aveva lasciato il segno sin dalle prime battute, aveva dimostrato di essere pronta per il trionfo: campionato e Coppa. Poi ci si è messo di mezzo il covid, una rosa risicata, e un periodo sfortunato che ha ribaltato tutto. Questo, però, non serve a cancellare quanto di buono fatto nell'anno concluso. Nè mette in ombra il lavoro di Enzo De Caro e del suo staff che ci hanno messo impegno e Alla fine sono stati ripagati da ragazze, chi Alla prima esperienza chi più navigata, che hanno dato tutto quello che avevano. "Una stagione positiva – comincia Enzo De Caro – non ci sono ...

