Alessandro Iannoni fa il tifo per la madre Carmen sui social | Le sue parole da casa

Leggi su 361magazine

(Di sabato 28 maggio 2022)ha commentato suila puntata di ieri sera de L’isola dei Famosi 16, la prima senza di lui in Hondurasè tornato asua a Roma e ieri sera ha commentato la puntata de L’Isola dei Famosi 16, la prima senza di lui. In particolare la scena in cui suaDi Pietro rasa i capelli ad Edoardo. “Oddio vai mamma, levaglieli tutti, dal primo all’ultimo capello. Vai e non lasciare proprio nulla. Adesso vai con il taglio in mezzo e la botta finale. Su rasa tutto a zero forza! C’è pure Alvin che l’aiuta, io voglio che Edo diventi come Nicolas. Comunque mamma ed Edo ve amo!” https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2022/05/1 AdobeCreativeCloudExpress.mp4 Infatti ad Edoardo è ...