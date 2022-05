“Alessandro Borghese 4 Ristoranti”: il terzo episodio determinerà il miglior ristorante di cucina lagunare di Grado (Di sabato 28 maggio 2022) Domani 29 maggio alle 21.15 andrà in onda su Sky Uno e in streaming su NOW la terza puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Lo show cooking è condotto per l’appunto dallo stesso Alessandro Borghese. Questa volta la meta scelta per il nuovo episodio sarà una città posizionata a metà strada tra Venezia e Trieste: Grado, anche detta “l’isola del sole”. Come ogni città scelta dallo chef per lo svolgimento delle varie sfide culinarie, che vede quattro ristoratori del luogo combattere per il titolo di miglior ristorante, anche Grado presenta delle originali caratteristiche storiche e gastronomiche. La sua laguna, che si estende per 90 km, è ricca di pesci tipici ed erbe eccezionali. Aspetti, questi, che l’hanno resa ... Leggi su velvetmag (Di sabato 28 maggio 2022) Domani 29 maggio alle 21.15 andrà in onda su Sky Uno e in streaming su NOW la terza puntata di. Lo show cooking è condotto per l’appunto dallo stesso. Questa volta la meta scelta per il nuovosarà una città posizionata a metà strada tra Venezia e Trieste:, anche detta “l’isola del sole”. Come ogni città scelta dallo chef per lo svolgimento delle varie sfide culinarie, che vede quattro ristoratori del luogo combattere per il titolo di, anchepresenta delle originali caratteristiche storiche e gastronomiche. La sua laguna, che si estende per 90 km, è ricca di pesci tipici ed erbe eccezionali. Aspetti, questi, che l’hanno resa ...

Advertising

susrrr : Devo davvero ringraziare Alessandro Borghese per aver fatto vincere il risto-pub sotto casa mia che ora è frequenta… - Fedeoer : @7Robymar Ricordi bene(cit. Alessandro borghese al tavolo finale tra i 4 ristoratori) - stpmknsns1 : @CharlyMatt @twMec Mi sembra ovvio, se hai 30-40 anni di solito non sei abbastanza famoso da essere intervistato da… - com0unG : x Elisabetta Franchi, Tiziana Fausti, Alessandro Borghese e per tutti i padroni di merda - Mafara72 : RT @sdraiatiXCivati: Se Alessandro Borghese & Co entrassero su Twitter in questo momento #salariominimo -