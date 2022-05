Alessandro Basciano ha tradito Sophie? “Mano nella mano con una ragazza mora” | ma ecco la verità FOTO

(Di sabato 28 maggio 2022) In queste ore sta circolando sul web una notizia piuttosto incresciosa che riguardae il fatto che pare possa averCodegoni. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato sul suo account di Instagram la segnalazione di un utente il quale ha dichiarato di aver beccato il ragazzo in compagnia di una donna. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Guess_we_should : RT @lavertigineee: alessandro basciano e sophie codegoni nel sottosopra - lavertigineee : alessandro basciano e sophie codegoni nel sottosopra - Emilia74184865 : ALESSANDRO BASCIANO ???? #basciagoni - Nicole52897238 : RT @odeallavita6: -mi devi pensare anche di giorno,cercami,non permettere alle altre di alontanarti da me.È stato bellissimo baciarti,mi fa… - VicoMoni : RT @odeallavita6: -mi devi pensare anche di giorno,cercami,non permettere alle altre di alontanarti da me.È stato bellissimo baciarti,mi fa… -

Cosmopolitan

Nel reality condotto da Alfonso Signorini ha ritrovato l'amore al fianco di. Sono una coppia molto bella e affiatata. Ora che sono fuori dalla casa hanno preso una casa insieme dove poter vivere il loro amore. Ma hanno grandi progetti per il futuro insieme,...Passione alle stelle tra i due ex gieffini, immortalati in barca ... Alessandro Basciano del GF Vip: chi è e cosa fa Sophie Codegoni in una vecchia intervista ha svelato di aver fatto un ritocco estetico ma di aver capito che stava esagerando e l'ha tolto.Dalla Casa del Grande Fratello Vip alla spiaggia. Passione a gonfie vele tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del reality show tutt'ora innamorati. "Voglia di mare e non solo", sc ...