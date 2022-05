Albano | “Sposa Loredana” | da chi arriva la richiesta …

Leggi su baritalianews

(Di sabato 28 maggio 2022) Una lunga intervista al settimanale Nuovo è stata quella rilasciata da Jasmine Carrisi ovvero la figlia maggiore diCarrisi eLecciso. Nel corso di tale intervista la ragazza ha affrontato diversi argomenti. E nello specifico ha parlato di quella che è la sua carriera, dei progetti per il futuro ma anche delle difficoltà provate nel tempo per essere una figlia d’arte. Ma esattamente quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Jasmine Carrisi intervistata dal settimanale Nuovo Tutti conoscono Jasmine Carrisi ovvero la figlia più grande diLecciso eCarrisi che nel corso dei mesi scorsi si è trovata più volte al centro del gossip. La giovane donna ha solamente 21 anni ma nonostante ciò ha già una carriera e dei progetti importanti per il suo futuro. Nel corso di ...