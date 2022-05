Acconciature estate 2022: le trecce si portano in versione country-chic (Di sabato 28 maggio 2022) Le trecce uniscono le generazioni e si riconfermano la tendenza più bella dell’estate. In particolare, il 2022 vedrà trionfare uno stile country-chic, caratterizzato da intrecci morbidi e speculari. Un’acconciatura che ad alcuni porterà alla mente icone anni ’70 come Cher, ad altri it girls dallo stile urbano come Bella Hadid o Olivia Rodrigo. I veri appassionati di cultura pop, poi, non potranno che pensare a Mercoledì Addams, Pippi Calzelunghe o Anna dai Capelli Rossi. Perché le trecce piacciono a tutti. Tipica pettinatura da cortile della scuola – da abbinare, perciò, alle schiariture Playground – conquista l’estate 2022 grazie alla sua semplice frivolezza. L’effetto è leggero e divertente, ma anche pratico quanto basta da sconfiggere il caldo. Lo ... Leggi su amica (Di sabato 28 maggio 2022) Leuniscono le generazioni e si riconfermano la tendenza più bella dell’. In particolare, ilvedrà trionfare uno stile, caratterizzato da intrecci morbidi e speculari. Un’acconciatura che ad alcuni porterà alla mente icone anni ’70 come Cher, ad altri it girls dallo stile urbano come Bella Hadid o Olivia Rodrigo. I veri appassionati di cultura pop, poi, non potranno che pensare a Mercoledì Addams, Pippi Calzelunghe o Anna dai Capelli Rossi. Perché lepiacciono a tutti. Tipica pettinatura da cortile della scuola – da abbinare, perciò, alle schiariture Playground – conquista l’grazie alla sua semplice frivolezza. L’effetto è leggero e divertente, ma anche pratico quanto basta da sconfiggere il caldo. Lo ...

Advertising

infoitcultura : Capelli 2022: le acconciature dell’estate sono un gioiello - vogue_italia : Tra le acconciature capelli dell'estate la medusa ponytail è quella da provare assolutamente (ed è anche la preferi… - zazoomblog : Capelli 2022: le acconciature dell’estate sono un gioiello - #Capelli #2022: #acconciature - VanityFairIt : Se per l'estate avete voglia di darci un taglio, guardate in direzione Croisette, con Sharon Stone, splendida con l… - Cosmopolitan_IT : E coda sia: guida in 7 foto alle pettinature facili (ma mai banali) di stagione -