Abbiamo davvero visto le foto di un buco nero? (Di sabato 28 maggio 2022) Una ricerca giapponese mette in dubbio l’accuratezza delle due immagini ottenute dall'Event Horizon Telescope: rianalizzando i dati con differenti ipotesi iniziali, l’anello di luce che circonda i buchi neri sembra infatti svanire. Dall'Eht, però, rimandano le critiche al mittente Leggi su wired (Di sabato 28 maggio 2022) Una ricerca giapponese mette in dubbio l’accuratezza delle due immagini ottenute dall'Event Horizon Telescope: rianalizzando i dati con differenti ipotesi iniziali, l’anello di luce che circonda i buchi neri sembra infatti svanire. Dall'Eht, però, rimandano le critiche al mittente

