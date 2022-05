A scuola guardavo il manuale di letteratura e vedevo giganti. Al nozionismo preferivo i sonetti (Di sabato 28 maggio 2022) di Barbara Pettirossi La scuola del nuovo millennio. Luogo vissuto in presenza, con il minimo di cuore. Da dove partire? Potrei partire dalla Lettera a una professoressa di don Milani, oppure dal Diario di scuola di Pennac, oppure da un ricordo del liceo: il manuale di letteratura italiana. Leggendo l’intervista a Luciano Canfora sul Fatto Quotidiano – “Leggere e capire sono l’altra faccia del saper pensare” – mi ha colpito il riferimento a questo testo, e per associazione di idee ho ripensato a quello del quinto anno: un mattone di centinaia di pagine, sottili e piene di paroloni e concetti difficili, giustapposti in modo da formare una fitta maglia di segni che non lasciava spazio a considerazioni personali; perché solo a sfogliarle, quelle pagine, avevi la sensazione che si ergessero come giganti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) di Barbara Pettirossi Ladel nuovo millennio. Luogo vissuto in presenza, con il minimo di cuore. Da dove partire? Potrei partire dalla Lettera a una professoressa di don Milani, oppure dal Diario didi Pennac, oppure da un ricordo del liceo: ildiitaliana. Leggendo l’intervista a Luciano Canfora sul Fatto Quotidiano – “Leggere e capire sono l’altra faccia del saper pensare” – mi ha colpito il riferimento a questo testo, e per associazione di idee ho ripensato a quello del quinto anno: un mattone di centinaia di pagine, sottili e piene di paroloni e concetti difficili, giustapposti in modo da formare una fitta maglia di segni che non lasciava spazio a considerazioni personali; perché solo a sfogliarle, quelle pagine, avevi la sensazione che si ergessero come...

