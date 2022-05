A Parigi la polizia usa i gas lacrimogeni e i bambini si sentono male | VIDEO (Di sabato 28 maggio 2022) I disordini che si sono creati all'ingresso dello stadio di Parigi, dove la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è iniziata con 40 minuti di ritardo rispetto ai programmi, stanno facendo il giro del mondo. In un VIDEO pubblicato sui social si vedono due giovanissimi tifosi francesi che si sentono male dopo aver respirato i gas lacrimogeni utilizzati dalla polizia per allontanare chi voleva entrare nell'impianto senza biglietto. Un supporter del Liverpool ha raccontato all'Associated Press di aver visto «bambini che piangevano e persone intrappolate» fuori dagli ingressi. «La gente ha iniziato a saltare la fila, poi ha aperto il cancello e ha iniziato a spingere», ha detto. Le scene ricordavano il caos fuori dallo stadio di Wembley prima della ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) I disordini che si sono creati all'ingresso dello stadio di, dove la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è iniziata con 40 minuti di ritardo rispetto ai programmi, stanno facendo il giro del mondo. In unpubblicato sui social si vedono due giovanissimi tifosi francesi che sidopo aver respirato i gasutilizzati dallaper allontanare chi voleva entrare nell'impianto senza biglietto. Un supporter del Liverpool ha raccontato all'Associated Press di aver visto «che piangevano e persone intrappolate» fuori dagli ingressi. «La gente ha iniziato a saltare la fila, poi ha aperto il cancello e ha iniziato a spingere», ha detto. Le scene ricordavano il caos fuori dallo stadio di Wembley prima della ...

