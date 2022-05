"A calci nel c***o". Alessia Marcuzzi fuori controllo da Mara Venier. grosso imbarazzo per i vertici Rai (Di sabato 28 maggio 2022) Il grande ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, dopo la fine del lunghissimo sodalizio con Mediaset. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata l'ospite d'onore di Mara Venier, a Domenica In Show venerdì sera su Rai1 affiancando di fatto la collega nella prima parte della trasmissione. "Mi avevano offerto un programma che non volevo fare - ha rivelato la Marcuzzi, parlando del suo rapporto di amicizia con la stessa Venier -. Mara mi ha detto che se non lo avessi fatto, mi avrebbe dato due calci in cu***o". Risate generali tra il pubblico in sala e forse qualche imbarazzo per i vertici Rai che stavano ascoltando in diretta lo show di Zia Mara. "E' vero - conferma la padrona di casa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Il grande ritorno in tv di, dopo la fine del lunghissimo sodalizio con Mediaset. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata l'ospite d'onore di, a Domenica In Show venerdì sera su Rai1 affiancando di fatto la collega nella prima parte della trasmissione. "Mi avevano offerto un programma che non volevo fare - ha rivelato la, parlando del suo rapporto di amicizia con la stessa-.mi ha detto che se non lo avessi fatto, mi avrebbe dato duein cu***o". Risate generali tra il pubblico in sala e forse qualcheper iRai che stavano ascoltando in diretta lo show di Zia. "E' vero - conferma la padrona di casa, ...

