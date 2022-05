28 maggio 2003: la prima finale di Champions tutta italiana (VIDEO) (Di sabato 28 maggio 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 28 maggio 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

diegofornero : A chi si stupisce dei caroselli a Roma per una “coppetta”, ricordo che il 4 maggio 2003 a Torino eravamo in 50mila… - ACMilanSupport5 : RT @saIva___: 28 maggio 2003, la più grande gioia mai provata da milanista. Noi andiamo a Manchester - AbateCapitano : 28 maggio 2003. - CalcioNews24 : ??Il #Milan trionfa sulla #Juve in #ChampionsLeague ?? - kekkajumped : RT @saIva___: 28 maggio 2003, la più grande gioia mai provata da milanista. Noi andiamo a Manchester -