28 maggio 1975 – La Coppa dei Campioni va al Bayern: gli inglesi del Leeds contestano il risultato (Di sabato 28 maggio 2022) Partiamo dalla fine, cioè dalla vittoria della Coppa dei Campioni da parte del Bayern e dalla conseguente contestazione del Leeds. La squadra inglese era stata allenata per una dozzina di anni da Don Revie, tecnico che aveva portato quel club ai vertici del calcio nazionale ed europeo (due vittorie del campionato inglese, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega inglese, due Coppe delle Fiere e due finali europee: Coppa delle Coppe contro il Milan e Coppa dei Campioni contro il Bayern). Ma, nel luglio del 1974, Revie aveva lasciato il Leeds per divenire il Commissario Tecnico dell’Inghilterra. Il giorno della finale di Coppa dei Campioni col Bayern, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 28 maggio 2022) Partiamo dalla fine, cioè dalla vittoria delladeida parte dele dalla conseguente contestazione del. La squadra inglese era stata allenata per una dozzina di anni da Don Revie, tecnico che aveva portato quel club ai vertici del calcio nazionale ed europeo (due vittorie del campionato inglese, unad’Inghilterra, unadi Lega inglese, due Coppe delle Fiere e due finali europee:delle Coppe contro il Milan edeicontro il). Ma, nel luglio del 1974, Revie aveva lasciato ilper divenire il Commissario Tecnico dell’Inghilterra. Il giorno della finale dideicol, ...

