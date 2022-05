1 - 0 al Liverpool, Real Madrid vince la Champions League (Di sabato 28 maggio 2022) Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2021 - '22 battendo in finale il Liverpool per 1 - 0 a Parigi. Gol di Vinicius Junior al 14' st. Per le 'merengues' è il 14/o titolo europeo, per Carlo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Ilha vinto la2021 - '22 battendo in finale ilper 1 - 0 a Parigi. Gol di Vinicius Junior al 14' st. Per le 'merengues' è il 14/o titolo europeo, per Carlo ...

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - My7th2 : @DoctorM77 Perdonami, forse mi sono spiegato male, il mio tweet non era assolutamente contro il Liverpool, ma contr… - j_7ragon : RT @RealPiccinini: Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono così… -