1 - 0 al Liverpool, Real Madrid vince la Champions League (Di sabato 28 maggio 2022) Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2021 - '22 battendo in finale il Liverpool per 1 - 0 a Parigi. Gol di Vinicius Junior al 14' st. Per le 'merengues' è il 14/o titolo europeo, per Carlo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Ilha vinto la2021 - '22 battendo in finale ilper 1 - 0 a Parigi. Gol di Vinicius Junior al 14' st. Per le 'merengues' è il 14/o titolo europeo, per Carlo ...

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - dnapoli1997 : Il Liverpool per 1 punto in Premier League e un tiro di merda del real in porta con tutti i miracoli che ha fatto C… - andrea_ripamont : @Francescovic17 Anch'io l'ho pensato. City, Real, PSG e Chelsea sono da escludere. Restano dunque Barca e Liverpool -