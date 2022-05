Zuccalà: “Essenziale utilizzare fondi Pnrr per innovazione e ricerca” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia ha davanti a sé una grande occasione che non può essere sprecata o sottovalutata. Grazie ai fondi del Pnrr, da canalizzare in ricerca e innovazione, possiamo riscrivere il ruolo delle nostre infrastrutture e dei nostri servizi, investendo e programmando iniziative da dedicare alle innumerevoli prospettive delle nanotecnologie. Si devono utilizzare i finanziamenti previsti per accelerare il processo di ricerca sui formulati in nano-materiali e sostenere le startup innovative italiane che puntano su tali innovazioni: una carta vincente per ridefinire il ruolo economico dell’Italia nel prossimo e immediato futuro”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del Laboratorio internazionale di nanotecnologie “4ward360” partecipando alla Camera dei ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia ha davanti a sé una grande occasione che non può essere sprecata o sottovalutata. Grazie aidel, da canalizzare in, possiamo riscrivere il ruolo delle nostre infrastrutture e dei nostri servizi, investendo e programmando iniziative da dedicare alle innumerevoli prospettive delle nanotecnologie. Si devonoi finanziamenti previsti per accelerare il processo disui formulati in nano-materiali e sostenere le startup innovative italiane che puntano su tali innovazioni: una carta vincente per ridefinire il ruolo economico dell’Italia nel prossimo e immediato futuro”. A dirlo Sabrina, presidente del Laboratorio internazionale di nanotecnologie “4ward360” partecipando alla Camera dei ...

