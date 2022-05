Zelensky: "Vogliono ridurre il Donbass in cenere, la Russia sta commettendo un genocidio" | Mosca: "Negoziati sospesi su decisione ucraina" (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo Lavrov: 'L'Occidente ha dichiarato guerra totale al mondo russo, i tentativi della Nato di dominare il mondo falliranno'. Secondo l'Onu, da inizio guerra ci sono state ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo Lavrov: 'L'Occidente ha dichiarato guerra totale al mondo russo, i tentativi della Nato di dominare il mondo falliranno'. Secondo l'Onu, da inizio guerra ci sono state ...

