Zelensky | Putin vuole ' ridurre in cenere' il Donbass Mosca | l' Occidente ha dichiarato guerra alla Russia

Advertising

masechi : ?? Il premier Mario Draghi ha fatto la cosa giusta. E ha bisogno del totale sostegno di chi crede nella diplomazia,… - stebellentani : Prima o poi capiremo che se il popolo ucraino è indiscutibilmente vittima di un’aggressione feroce e criminale (que… - fattoquotidiano : Draghi sente Putin: “Per lui la crisi del grano è colpa delle sanzioni. Si è detto disponibile a sminare i porti. O… - CiccioniSe : RT @ottobrerosa: Indovinate cosa ha chiesto Zelensky ieri ? Altre #armi, più armi, sempre armi. Ma quanti miliardi dobbiamo sprecare in arm… - MBPellegrini : @_DAGOSPIA_ Ma certo Dago, la Russia ormai ha perso, l'esercito di Zelensky è a pochi chilometri da Mosca e Putin sta morendo di cancro -

'La Russia vuole il genocidio in Donbass' denuncia, mentre riprendono i bombardamenti su Kharkiv. Draghi telefona aper sbloccare le navi con il grano ucraino. Mosca vuole la revoca ...: 'Non faremo concessioni territoriali. Non c'è alternativa, bisogna combattere e vincere'. ... Mario Draghi ha chiamato Vladimir. "Non ho visto spiragli di pace", ha detto poi Draghi in ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Lavrov: “Falliranno tentativi Nato di dominare il mondo”. DIRETTA ...Il premier ha presentato ieri a Putin un piano per sbloccare le esportazioni di grano dall’Ucraina, ma applicarlo convincendo anche Zelensky ...