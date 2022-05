"Zelensky ha firmato una strana legge...". Toni Capuozzo da Porro, clamoroso sospetto: e la viceministra ucraina balbetta | Video (Di venerdì 27 maggio 2022) La guerra in ucraina? Un grande, sanguinoso "laboratorio". Anche Toni Capuozzo ha partecipato al convegno "Fermare la guerra. L'Italia protagonista per la pace in Europa" organizzato a Palazzo Wedekind (piazza Colonna, Roma) dal Centro Studi Eurasia Mediterraneo (Cesem) e dall'Associazione 'Identità europea', in collaborazione con Partitalia. "Purtroppo le guerre sono ormai delle fiere in cui vengono testati i prodotti. Basti vedere il caso dei droni durante questo conflitto. Bisogna che usiamo questa guerra come occasione tragica per rivedere la questione dei crimini di guerra in questo tipo di conflitti, per così dire ibridi. In Russia hanno equiparato il Battaglione Azov ai terroristi. Dall'altro lato hanno dato le armi ai civili, legittimando così i militari a sparare". "Questa - incalza il giornalista e storico inviato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) La guerra in? Un grande, sanguinoso "laboratorio". Ancheha partecipato al convegno "Fermare la guerra. L'Italia protagonista per la pace in Europa" organizzato a Palazzo Wedekind (piazza Colonna, Roma) dal Centro Studi Eurasia Mediterraneo (Cesem) e dall'Associazione 'Identità europea', in collaborazione con Partitalia. "Purtroppo le guerre sono ormai delle fiere in cui vengono testati i prodotti. Basti vedere il caso dei droni durante questo conflitto. Bisogna che usiamo questa guerra come occasione tragica per rivedere la questione dei crimini di guerra in questo tipo di conflitti, per così dire ibridi. In Russia hanno equiparato il Battaglione Azov ai terroristi. Dall'altro lato hanno dato le armi ai civili, legittimando così i militari a sparare". "Questa - incalza il giornalista e storico inviato ...

