Zaniolo Roma | rinnovo più vicino | c’è l’apertura del giocatore

(Di venerdì 27 maggio 2022), il fantasista giallorosso ha scelto cosa fare per il proprio futuro. Apertura alcon i capitolini Nicolò, dopo la vittoria della Conference League, sarebbe pronto a rinnovare con la. Ilappare convinto di voler restare in giallorosso anche nella prossima stagione e, al momento, non c’è una cessione all’ordine del giorno. Più difficile ora, per i club interessati, mettere le mani sul cartellino del. Lo riporta Nicolò Schira. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoMercatoWeb : #Zaniolo senza freni alla festa della #Roma, canta con i tifosi: '#Lazio, vaffan**lo!' ?? @dariomarchetti7 - OfficialASRoma : ?? LA DECIDE ZANIOLO ?? #RomaFeyenoord 1-0 La Conference League è nostra! DAJE ROMA! #UECLfinal - pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - CalcioNews24 : #Roma, c'è l'apertura di #Zaniolo al rinnovo ?? - HuffPostItalia : La festa della Roma finisce in Procura federale: Zaniolo & co rischiano deferimento -

...al Circo Massimo con centinaia di migliaia di persone che hanno celebrato la vittoria die ... Argomentiasroma ss lazio testaccio comunità ebraica Video del giorno Vacchi contro le colf: "...La narrazione del successo (anzi, il trionfo) dellanella finale di Tirana della prima edizione della Conference League contro il Feyenoord ottenuta grazie alla rete di Nicolònel primo tempo non è, o almeno non solo, costellata dalla ... La festa della Roma finisce in Procura federale: Zaniolo e squadra verso il deferimento Nel primo tempo, il leggero predominio della Roma culminava con il goal di Zaniolo al 32’, che, materializzatosi all’improvviso davanti al portiere Bijlow, realizzava facendo la cosa meno ovvia, ...Aperta un'indagine contro alcuni giocatori per la violazione dell'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva dopo i festeggiamenti per la conquista ...