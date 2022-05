Youth Climate Meeting 2022 | in questo week-end Paestum diventa la capitale green d’Italia

(Di venerdì 27 maggio 2022) Giustizia climatica, lotta alle ecomafie, economia circolare. Questi i tre temi principali della quarta edizione delloorganizzato da Legambiente nell’ambito di4Planet e in programma quest’anno a, da oggi, venerdì 27 a domenica 29 maggio, presso l’oasi dunale Legambiente. Per tre giorni la città campana diventerà lacon oltre 300 giovani provenienti da tutta Italia in prima linea per l’ambiente, consapevoli e convinti che per aiutare il Pianeta servono impegni e azioni concrete non più rimandabili. Saranno tre giorni intensi di workshop e tavoli tematici per prepararsi a partecipare attivamente al dibattito ambientale del Paese con consapevolezza, ...

