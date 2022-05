(Di venerdì 27 maggio 2022) Si sa che nulla va dato per scontato nel wrestling, in particolare in WWE: la federazione di Stamford infatti è conosciuta anche per i colpi di scena che spesso accadono nel backstage. Questo riguarda soprattutto le card, che come ben sappiamo, sono soggette a grandi variazioni, in particolare quando si parla di show non ripresi dalle telecamere. In questo caso però si parla di una puntata di SmackDown che la WWE terrà a Orlando il 15 luglio e che sembrerebbe prevedere la presenza di, assente ormai da WrestleMania Backlash. Solo rumors?è stata ‘rimossa’ dagli show utilizzando l’espediente dell’infortunio (kayfabe) durante il suo incontro a WM Backlash contro Ronda Rousey: l’ex campionessa dello show blu in realtà è in procinto di convolare a nozze con Andrade El Idolo, ex ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Un poster rivelerebbe la data del ritorno di Charlotte Flair - -

che solitamente lamette insieme sono sempre straordinari. Questo in particolar modo ha attirato la mia attenzione. Mi ha fatto ricordare i vecchi VHS, stile "In Your House", con quella ...che solitamente lamette insieme sono sempre straordinari. Questo in particolar modo ha attirato la mia attenzione. Mi ha fatto ricordare i vecchi VHS, stile "In Your House", con quella ...Si sa che nulla va dato per scontato nel wrestling, in particolare in WWE: la federazione di Stamford infatti è conosciuta anche per i colpi di scena che spesso accadono nel backstage. Questo riguarda ...CM Punk wasted no time in mocking WWE for moving Money in the Bank from Allegiant Stadium to the MGM Grand Garden Arena.