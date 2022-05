WWE: Sasha Banks e Naomi non verranno pagate durante la loro sospensione? (Di venerdì 27 maggio 2022) Sasha Banks e Naomi hanno sconvolto il pubblico quando hanno abbandonato Monday Night Raw la scorsa settimana. Ciò che ne è seguito non era previsto da nessuna delle due, poiché la compagnia ha chiarito che non tollererà mai ciò che entrambe hanno fatto. La federazione è stata spietata nel comminare punizioni, sospendendole a tempo indeterminato e poi affossandole in diretta televisiva. Inoltre, sia la Banks che Naomi sono state escluse dai live event e gli sono stati revocati i Women’s Tag Team Titles. Voci di corridoio Secondo rumor, la WWE non pagherà Sasha Banks e Naomi mentre sono a casa durante la loro sospensione. Inoltre, la compagnia ha ritirato tutto il loro ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 27 maggio 2022)hanno sconvolto il pubblico quando hanno abbandonato Monday Night Raw la scorsa settimana. Ciò che ne è seguito non era previsto da nessuna delle due, poiché la compagnia ha chiarito che non tollererà mai ciò che entrambe hanno fatto. La federazione è stata spietata nel comminare punizioni, sospendendole a tempo indeterminato e poi affossandole in diretta televisiva. Inoltre, sia lachesono state escluse dai live event e gli sono stati revocati i Women’s Tag Team Titles. Voci di corridoio Secondo rumor, la WWE non pagheràmentre sono a casala. Inoltre, la compagnia ha ritirato tutto il...

