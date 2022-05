WWE | Nikkita Lyons svela il suo infortunio | ma rimane ottimista sul recupero

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 27 maggio 2022) Questa settimana ad NXT è stato annunciato chesi è infortunata e per questo motivo non ha potuto prendere parte alla semifinale del Women’s Breakout Tournament venendo sostituita da Tiffany Stratton. C’erano dei dubbi se si trattasse di un work o se l’era reale, dubbi chiariti dalla stessa atleta con un post su Instagram. “Poteva andare peggio”ha voluto tranquillizzare tutti durante una live su Instagram, ringraziando i suoi fan per i tanti messaggi ricevuti ha spiegato di aver subito una leggera distorsione con lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio. Poteva andare peggio, ha aggiunto, spiegando che è stata questa la causa della sua assenza dal torneo, ma per fortuna è unche non richiederà ...