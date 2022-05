WWE | Mustafa Ali torna sulla richiesta di licenziamento | “Ho fatto ciò che dovevo”

(Di venerdì 27 maggio 2022) Come sappiamo, qualche tempo faAli ha richiesto pubblicamente il suodalla WWE. Da allora, abbiamo visto la Superstarre in azione a RAW, con una rivalità che coinvolge The Miz e Theory. Con quest’ultimo detentore del titolo statunitense, sembra che l’obiettivo finale della storyline sia la vittoria di Ali del suo primo titolo in singolo all’interno della compagnia. Conversazioni confidenziali Ali ha parlato della situazione di qualche mese fa al podcast After The Bell: “Penso che le conversazioni private debbano rimanere tali. La ragione per cui ho esposto la cosa al pubblico, è che in privato la conversazione non ha portato a nulla. Chiunque mi conosca bene… So che una parte del pubblico ha pensato ‘Che comportamento poco professionale’. Chiunque abbia mai lavorato insieme a me, o abbia ...

