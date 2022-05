WhatsApp | allarme truffe | come evitare di farsi rubare il profilo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 maggio 2022) Arriva dall’India unche potrebbe riguardare tutti noi: il furto deldi. Questo è un aspetto da non sottovalutare in quanto chi è in grado di rubarci ilpotrebbe essere in grado di chattare con i nostri contatti e, sfruttando la fiducia dei nostri conoscenti, mettere a segnoimportanti. Furtodi: occhio al messaggio Il furto partirebbe,succede per altre, da un sms. Nel messaggio si invita il destinatario a effettuare una chiamata a un preciso numero telefonico preceduto da un codice. Questo codice non è altro che un comando inviato al nostro operatore telefonico, con il quale gli stiamo chiedendo di deviare le chiamate e gli SMS in entrata ...