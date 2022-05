Wanda Nara | lato B esplosivo | il selfie lascia i fan senza fiato

(Di venerdì 27 maggio 2022)sa molto bene come diventare popolare sul web. Ogni suo scattotutti a bocca aperta. Questa volta è apparsa in slip e reggiseno. IlB non è sfuggito all’attenzione dei suoi fan. La moglie di Mauro Icardi ha sempre avuto la capacità di attirare l’attenzione, al di là dei suoi partner. L’imprenditrice argentina condivide di frequente scatti roventi sui social. Foto che hanno sempreto un segno forte nella memoria dei suoi followers e sul web, anche perché spesso sono state censurate. Non c’è da sorprendersi se è una delle donne più seguite al mondo. fonte foto: AnsaIn tutti questi anni,è riuscita a costruire un vero impero per lei e per la sua famiglia. È il risultato di tanto lavoro che le ha permesso oggi di ...

ArmadilliNap : RT @julien170905: I sudditi del sultano Bin Al De Laurentiis preferiscono Petagnone a Cavani. Io gli preferisco pure Higuain obeso, Ibra co… - musagete10 : @brozocky Ma ha più figli di Wanda Nara? - julien170905 : I sudditi del sultano Bin Al De Laurentiis preferiscono Petagnone a Cavani. Io gli preferisco pure Higuain obeso, I… - FrenkCap23 : RT @marifcinter: #Brozovic parte offesa nel processo contro Fabrizio Corona per la falsa news sulla love story con Wanda Nara: 'Tutto falso… - gossip_t7 : #MarceloBrozovic sul flirt con #WandaNara: 'Non avevo neanche il suo numero' -

Brozovic "Io eNon avevo neanche numero"/ Fabrizio Corona chiede scusa Ma non si tratta dell'unico episodio registrato nelle ultime ore, sebbene di tipo diverso. Attorno alle 9 di oggi, ...Ultime calcio - Si è tenuto oggi il processo per diffamazione di Brozovic verso Fabrizio Corona , per la vicendacon cui il centrocampista dell'Inter avrebbe avuto una relazione. Su gazzetta.it , davanti al pm avrebbe negato tutto: Processo per diffamazione Brozovic Corona Corona, secondo la fonte, si ...BROZOVIC TESTIMONIA IN AULA CONTRO FABRIZIO CORONA L'ex re dei paparazzi, nel frattempo, lo prende in giro su Instagram: ecco cos'ha detto ...Wanda Nara ha raccontato di aver trascorso un'intera notte in questura: i dettagli della vicenda pazzesca svelata sui social ...