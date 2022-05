Volley, VNL Ottawa 2022: gli azzurri convocati dal Ct De Giorgi (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli azzurri sono pronti per la Volleyball Nations League 2022. La Nazionale maschile di Volley ha terminato il collegiale a Cavalese, iniziato il 17 maggio, e dopo le due amichevoli contro la Bulgaria (una persa e una vinta) affronterà i primi appuntamenti ufficiali di una lunga estate azzurra. Il Ct Fefé De Giorgi ha diramato la lista dei convocati per il prosieguo della preparazione, che riprenderà martedì 31 maggio. Undici giocatori torneranno a Cavalese, in Val Di Fiemme, dove saranno raggiunti dal gruppo Under 22. A Roma invece, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, si ritroveranno i 14 azzurri che voleranno ad Ottawa, in Canada, per la prima tappa di VNL 2022 (9-12 giugno). La partenza degli azzurri per il ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Glisono pronti per laball Nations League. La Nazionale maschile diha terminato il collegiale a Cavalese, iniziato il 17 maggio, e dopo le due amichevoli contro la Bulgaria (una persa e una vinta) affronterà i primi appuntamenti ufficiali di una lunga estate azzurra. Il Ct Fefé Deha diramato la lista deiper il prosieguo della preparazione, che riprenderà martedì 31 maggio. Undici giocatori torneranno a Cavalese, in Val Di Fiemme, dove saranno raggiunti dal gruppo Under 22. A Roma invece, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, si ritroveranno i 14che voleranno ad, in Canada, per la prima tappa di VNL(9-12 giugno). La partenza degliper il ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #VNL2022: i convocati del Ct Fefé #DeGiorgi per la tappa di #Ottawa, altri 11 azzurri continueranno la pre… - CCokina12 : RT @Mora20La: Ho avuto l'abbonamento a Sky per anni e il volley non veniva contemplato nella programmazione. Ho disdetto Sky e hanno inizia… - Mora20La : Ho avuto l'abbonamento a Sky per anni e il volley non veniva contemplato nella programmazione. Ho disdetto Sky e ha… - SportInTV_IT : #VNL2022: la programmazione sui canali #SkySport #volley #pallavolo #italia - SportInTV_IT : #VLN2022: la programmazione sui canali #SkySport #Volley -