Vigorito riavvicina Caserta al Benevento | “Serve equilibrio | altrimenti si rischia di perdere il sogno”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli appuntamenti di Confindustria diventano ancora una volta l’occasione per parlare di calcio e, più nello specifico, del. Una prassi consolidata da quando Oresteha assunto la guida del distretto sannita. Il presidente giallorosso, dopo aver riconfermato Pasquale Foggia, sembra orientato a concedere una seconda possibilità al tecnico Fabio. Il summit decisivo ci sarà all’inizio della prossima settimana, ma rispetto ai giorni post eliminazione dai play off le percentuali di permanenza del tecnico di Melito di Porto Salvo sono sensibilmente risalite. “A parte il fatto cheha un altro anno di contratto. Come società siamo soddisfatti per il percorso fatto, amareggiati perché a un certo punto avevamo visto un traguardo diverso ...