VIDEO Trevisan-Saville 2-0 | Roland Garros 2022 | highlights e sintesi

Martina Trevisan non si ferma più. Dopo il trionfo al WTA di Rabat e in seguito alle vittorie contro la britannica Harriet Dart e la polacca Magda Linette, l'italiana classe 1993 sconfigge anche l'australiana Daria Saville e accede agli ottavi di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera (la prima è stata nel 2020, quando l'azzurra arrivò addirittura fino ai quarti). La partita odierna ha visto ancora un'ottima Trevisan. La nostra portacolori è stata decisamente lucida e concentrata nei momenti chiave del match e ha vinto con un bel 6-3 6-4. Ora il prossimo turno rappresenterà un ulteriore banco di prova: ci sarà la temibile Aliaskandra Sasnovich, uscita vincitrice dalla sfida contro la tedesca Angelique Kerber.

