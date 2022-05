Video | Playoff Nba highlights | Golden State Warriors - Dallas Mavericks gara 5 120 - 110

Advertising

cristianomeoni : RT @SkySport: ?? Playoff Serie B, Monza-Pisa 2-1 ?? Ma i tifosi toscani ci credono ancora ? In attesa della gara di ritorno, i tifosi del Pis… - SkySport : ?? Playoff Serie B, Monza-Pisa 2-1 ?? Ma i tifosi toscani ci credono ancora ? In attesa della gara di ritorno, i tifo… - sportli26181512 : Monza-Pisa 2-1: video, gol e highlights: Il gol di Berra al 93' tiene in vita il Pisa che si giocherà le chance di… - raffamelzi : RT @IvanZullo: Silvione c'è. Monza avanti sul Pisa. #silvio #Berlusconi #monza #monzapisa #Playoff - monza_news : RT @IvanZullo: Silvione c'è. Monza avanti sul Pisa. #silvio #Berlusconi #monza #monzapisa #Playoff -

Sky Sport

In gara 5 della finaledi Conference Ovest di Nba, i Golden State Warrios superano per 120 - 110 i Dallas Mavericks e si qualificano per le Finals. Decisivo Klay Thompson, autore di 32 punti, con 8 triple a segno. ...Steph Curry è l'Mvp della finale Ovest ma è Klay Thompson l'uomo decisivo di gara - 5 nell'ultima sfida con 32 punti: da giovedì a San Francisco la squadra di Steve Kerr giocherà per il titolo per la ... Playoff NBA, Jaylen Brown decolla sulla difesa Heat: è la schiacciata della serie. VIDEO Ultima giornata di campionato in D, con poche squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Di seguito il nostro report sul calcio provinciale: MONOPOLI - Terminata la stagione ...Monza - Pisa 2-1 highlights e gol: le azioni principali dell'andata della finale dei playoff di Serie B 2021/22.