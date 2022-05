Advertising

sscnapoli : Il saluto di @MathiasOlivera5 ai tifosi del Napoli! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - GDF : #GDF #Napoli ha sequestrato attività commerciali completamente abusive e sconosciute al fisco, denunciando 2 person… - teatrolafenice : Un caffè con Eduardo, che ricordiamo anche così nel giorno della sua nascita a Napoli nel 1900. La scena , conosciu… - allgoalsnapoli : VIDEO - Mathias Olivera saluta i tifosi azzurri: 'Forza Napoli sempre!' #forzanapolisempre #calciomercato #Olivera… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Napoli, Koulibaly tra Juventus e Barcellona: il punto sul futuro del difensore -

In occasione del tour, in partenza l'8 novembre da Firenze, Checco Zalone presenta ildella sua nuova canzone 'Sulla Barca dell'Oligarca'. Checco Zalone sarà nei teatri e nei ...e Torino e ...... e Ciro Castaldo segretario generale della Fondazione Banco di. Una mattinata fondamentale ... L'uso del segno, dell'animazione e delle ripresesono state combinate con sapiente regia. ...Arrivano da Twitter le prime parole ufficiali di Mathias Olivera come calciatore del Napoli. Il neo difensore azzurro ha voluto inviare un messaggio video: «Voglio salutare tutti i tifosi, forza ...Il nuovo spettacolo toccherà le maggiori città italiane (Roma, Bologna, Napoli, Torino, Milano tra le altre ... “Sulla barca dell’oligarca” il cui video è già stato rilasciato. A firmare il brano sono ...